إقتصاد

نقابة عمال الاهراءات: لإبقاء هذا المرفق العام بيد الدولة وليس بيد القطاع الخاص

Lebanon 24
01-12-2020 | 20:54
A-
A+
Doc-P-771038-637424530424057117.jpg
Doc-P-771038-637424530424057117.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت نقابة موظفي وعمال اهراءات الحبوب في لبنان في بيان، انها "اجتمعت مع اعضاء من تكتل لبنان القوي وكتلة التنمية والتحرير، للبحث في أهمية إبقاء اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت".

وأكدت النقابة "أهمية الهبة الكويتية لإعادة إعمار هذه الاهراءات للحفاظ على الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي للبلد في الحالات الطارئة". كما شددت على "ضرورة إبقاء هذا المرفق العام بيد الدولة اللبنانية وليس بيد القطاع الخاص".

وكانت النقابة "اجتمعت بقائد الجيش العماد جوزيف عون وشكرته والقيادة على المجهود الذي قامت وما زالت تقوم به من مساعدات عينية وبشرية منذ انفجار 4 آب حتى تاريخه".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:06 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
21:06 | 2020-12-01
21:00 | 2020-12-01
19:00 | 2020-12-01
17:00 | 2020-12-01
14:31 | 2020-12-01
12:00 | 2020-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website