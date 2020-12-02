إقتصاد

بينها 4 دول عربية.. أخطر أماكن للسفر في 2021

Lebanon 24
02-12-2020 | 08:00
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حددت شركة الاستغاثة الدولية 5 وجهات خطيرة لا ينبغي زيارتها في عام 2021، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل".

كذلك، حددت الاستغاثة الدولية، وهي شركة للخدمات الصحية والأمنية تتخذ من سنغافورة مقرا لها، وجهات أكثر أمانا للسفر لها في العالم المقبل.

ومن الدول الأكثر أمان غرينلاند وسويسرا وسلوفينيا والنرويج وفنلندا والدنمارك، بالإضافة إلى الرأس الأخضر وأنغويلا وجزر تركس وكايكوس.

أما ليبيا وسوريا وأفغانستان والعراق وجمهورية إفريقيا الوسطى، فهي أخطر 5 أماكن على وجه الأرض بتقدير الشركة.

ويأتي ذلك استنادا للمخاطر الأمنية والتهديدات السياسية والاضطرابات الاجتماعية التي من الممكن أن يواجها المسافرين إلى هذه الدول.

ولم تستبعد الشركة جائحة فيروس كورونا المستجد من مخاطر السفر، بعد تصنفيها لدول متضررة من الوباء، وأخرى أكثر أمانا من ناحية الإصابة بالفيروس التاجي.

المدير الطبي لمجموعة الاستغاثة الدولية، نيل نيرويتش، يقول أن جائحة الفيروس التاجي خلقت مجموعة ثلاثية من الأزمات، بالإضافة إلى الصحة العامة والأزمة الجيوسياسية والاقتصادية المؤثرة على الدول.

وتعد دول نيوزيلندا وتنزانيا ونيكاراغوا الأكثر أمانا من الوباء، فيما صنفت جورجيا على أنها ذات تأثير مرتفع جدا جراء فيروس كورونا، بينما صنفت رويا وأوكرانيا والنمسا والأردن على أنها ذات تأثير مرتفع من "كوفيد-19".

تشمل القائمة أيضا، البلدان التي يوجد بها خطر عالي من الوقوع في مشاكل طبية وهي فنزويلا وكوريا الشمالية وليبيا وجنوب السودان واليمن.
المصدر: الحرة
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