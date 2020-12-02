إقتصاد

خبير يحذر: الدولار غير محصن.. وتوقعات بانخفاضه بأكثر من 30%

Lebanon 24
02-12-2020 | 15:00
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قال الخبير الإقتصادي الأميركي، ستيفن روتش، إنه بينما تدفع آمال لقاح كورونا الأسواق إلى الأعلى لتحقق أرباح قوية، لا يزال الاقتصاد الأميركي في وضع غير محصن بسبب الوباء.

ويعتقد روتش، أن تزايد عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى إغلاق البلاد مرة أخرى، وستؤثر العواقب على الاقتصاد الأميركي بالتأكيد، مشيرا إلى أنه في وضع غير محصن وأنه عرضة لانتكاسات.

وأفاد الخبير، بأن هذه الانتكاسات تعكس الضعف المستمر للركود مع احتمال حدوث توابع، موضحا أن الانتعاش القياسي الأخير الذي أصاب الاقتصاد بعد التراجع الحاد كان تقنيا فقط، في ظل استمرار فشل قطاع الخدمات بالعمل بالشكل الصحيح.

ويتوقع الخبير، حدوث انكماش في أكبر إقتصاد في العالم بمقدار 1% في الربع الأول من عام 2021، كما أعرب عن تشاؤمه حول مصير الدولار، وتوقع انخفاضة بأكثر من 30% حتى نهاية العالم القادم.

مضيفا، أنه منذ أن حطمت جائحة كورونا الأسواق العالمية في شهر آذار هبطت قيمة الدولار أكثر من 10%، بحسب مؤشر "انديكس"، الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات.

واختتم روتش حديثه قائلا: "هذه فقط المراحل الأولى، ومن المرجح أن يكون الضغط على الدولار أكثر حدة".
المصدر: روسيا اليوم
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