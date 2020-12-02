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إقتصاد
عملة عربية فقدت 250% من قيمتها
Lebanon 24
02-12-2020
|
12:00
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قالت الأمم المتحدة إن الريال اليمني فقد 250% من قيمته خلال الخمسة أعوام الماضية، بينما ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنحو 140%.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تغريدة نشرها على حساب مكتبه في اليمن على "تويتر"، أن "سنوات الحرب في اليمن، أدت إلى فقدان العملة المحلية 250% من قيمتها.
وذكر أن "أسعار المواد الغذائية، ارتفعت في المتوسط بنسبة 140%".
وأكد البرنامج الأممي، أن الحياة اليومية تزداد صعوبة على الملايين من الأشخاص المحاصرين في الأزمة اليمنية.
وأشار إلى أن نطاق المساعدات الغذائية توسع من مليون شخص، إلى 13 مليون شخص حالياً.
ووصل سعر الدولار مقابل الريال اليمني إلى 870 ريالاً، في أعمق انهيار خلال العام الحالي، مع تخوفات من تجاوزه حاجز الألف إذا استمر الانهيار بهذه الطريقة، وعدم وجود خطط إنقاذ عاجلة.
المصدر:
وكالات
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