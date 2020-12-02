بنك لبنان والمهجر: بيع محتمل لفرع مصر

أعلن بنك لبنان والمهجر ش.م.ل في بيان، دخوله في "مناقشات حصرية مع بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC Bank) لبيع حصته البالغة 99.42 من إجمالي رأس المال المصدر في بنك بلوم مصر ش.م.م. وبالتالي، سيدخل الطرفان في مفاوضات في هذا المجال من دون تأكيد حتمية التوصل إلى اتفاق نهائي".