إقتصاد

الذهب يتراجع.. وهذا جديد الأسعار

Lebanon 24
02-12-2020 | 10:58
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تراجعت أسعار الذهب اليوم، إذ سيطر الحذرعلى المستثمرين بسبب شكوك حيال إحراز تقدم على صعيد حزمة التحفيز في الولايات المتحدة، فيما أضافت تقاريرعن تطورات لقاح كوفيد-19 ضغوطا على السعر.

وبحلول الساعة 05:05 بتوقيت غرينتش، هبطت الأسعار الفورية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1808.67 دولار للأونصة، بعد زيادة بأكثر من 2% أمس الثلاثاء، والتي كانت أكبر قفزة في قرابة شهر.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1813.30 دولار للأونصة.

قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش مكونيل، إن الكونغرس الأميركي يتعين عليه إدخال حزمة إنفاق تحفيزية جديدة مرتبطة بالموجة الثانية من فيروس كورونا، بقيمة 1.4 تريليون دولار.

وعقد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، ورئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، محادثات بشأن حزمة التحفيز أمس للمرة الأولى منذ الانتخابات الأميركية.

ومما زاد الضغط على المعدن الأصفر صدور أنباء عن أن مسؤولين أميركيين يستهدفون بدء عمليات التلقيح للملايين من الأميركيين ضد كوفيد-19.
المصدر: وكالات
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