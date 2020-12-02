إقتصاد

عون بعد استقباله جمعية الصناعيين: لضرورة تأمين التسهيلات لتتمكن الصناعة من النجاح

Lebanon 24
02-12-2020 | 13:22
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا، وفداً من جمعية الصناعيين اللبنانيين. وتحدث عون للوفد عن ضرورة أمين التسهيلات اللازمة لتتمكّن الصناعة اللبنانية من التقدم والنجاح، وسنواصل العمل لإزالة ما يشكو منه القطاع الصناعي من مضايقات او عراقيل.
 
وأضاف حسب ما جاء على حساب رئاسة الجمهورية على "تويتر": "الصعوبات التي مرّ بها لبنان خلال الاشهر الماضية انعكست على كل القطاعات ولاسيما القطاع الصناعي الذي يجب ان يعطى الاولوية في الاهتمام، لأنه قطاع منتج من جهة، ويخفف من ازمة البطالة من جهة ثانية".
 
بدوره قال جورج نصراوي باسم وفد جمعية الصناعيين اللبنانيين بعد لقاء الرئيس عون: "نشكر رئيس الجمهورية على دعمه للقطاعات الانتاجية، والقطاع الصناعي يواجه اليوم ظروفاً صعبة وأزمات خطيرة تهدد بإقفال العديد من المصانع".
 
 

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