للادخار وتوفير المال.. 7 قرارات مالية لا بد من اتخاذها

يتيح العام الجديد الفرصة المثالية لإعادة النظر في شؤوننا المالية، وإنشاء خطة ادخار لتنظيمها. وفي تقرير نشرته مجلة "ريدرز دايجست" (readers digest) في نسختها الأسترالية، تقدم ماري سوير نصائح من مستشارين ماليين من شأنها أن تساعد على تسهيل هذه العملية.احتفظ بسجلات خطيةيتمثل أول قرار عليك اتخاذه بخصوص أموالك في تحديد وضعك المالي وصياغته كتابيا، بالنسبة للبعض، قد يسهل تجاهل حسابات التوفير لصالح تغطية النفقات الأسبوعية؛ لكن ذلك سيحول دون السيطرة على شؤونك المالية.ونصحت المستشارة المالية باتي كاثي بتخصيص حوالي ساعة لإجراء جرد تام لجميع حساباتك المالية، وإنشاء مستند واحد لكل حساب، ثم وضع مختلف المعلومات الخاصة به بما في ذلك كيفية الوصول إليه، ويمكنك مراجعة القائمة مع زوجك أو أحد أبنائك البالغين.تتبع نفقاتكتحدث بعض الأخطاء المالية نتيجة عدم اهتمامك بعادات الإنفاق الشخصية، وبمجرد إجراء جرد لأموالك، ابحث عن أي نفقات أو تكاليف غير ضرورية في حساباتك. تقول كاثي "هل تدفع مقابل عضوية في صالة الألعاب الرياضية بدون استخدامها؟ هل لاحظت نفقات مشبوهة قد تشير إلى تعرضك لعملية احتيال؟ قد يؤدي الانتباه لتلك التفاصيل الصغيرة إلى إحداث فرق كبير في وضعك المالي".اتخذ خطوات صغيرةعندما يحل العام الجديد، قد يميل بعض الأشخاص إلى اتخاذ أهداف مالية كبيرة دفعة واحدة، لتبوء في نهاية المطاف بالفشل؛ لذلك تنصح كاثي عملاءها بإجراء تغييرات صغيرة مستدامة على نفقاتهم، لتمهيد السبيل نحو توفير أكبر في المستقبل، فمثلا بدلا من الاستغناء عن قهوة الصباح كليا، ابدأ بالاستغناء عن كوب واحد في الأسبوع.ابحث عن طرق إبداعية لكسب أموال إضافيةإن جني القليل من المال الإضافي قد يسهل عليك تحقيق أهدافك المالية؛ لذلك، تشجع كاثي عملاءها على البحث عن أي ممتلكات لديهم في المنزل لم يعودوا بالحاجة إليها، من ملابس ومجوهرات وكتب، وبيعها في المتاجر المتخصصة أو عبر الإنترنت.تمهل قبل الدفعفكر مليا قبل الإنفاق على أي مشتريات غير مخطط لها، وقبل أن تستخدم بطاقتك الائتمانية، تنصح كاثي بوضع قاعدة للانتظار مدتها 48 ساعة قبل الإقدام على أي مشتريات كبرى، وإن ما زالت الرغبة بها قائمة أو الحاجة لها موجودة، فعليك باستشارة شريكك أو أحد أفراد العائلة أولا.أعط أولوية لنفسكالنفقات اليومية قد تحول بينك وبين الادخار لحالات الطوارئ أو الاستعداد لسنوات التقاعد؛ لذلك ينصح مؤلف كتاب "المليونير التلقائي" ديفيد باخ، أصحاب الأهداف المالية الكبيرة على البدء باتخاذ نهج تلقائي تجاه مدخراتهم في كل مرة يقبضون فيها الأموال، موضحا أن إضافة مبلغ صغير إلى مدخراتك أمر سهل ويؤتي ثماره على المدى البعيد.قم باستخدام الأدوات المصرفية عبر الإنترنت لتوزيع الأموال بكفاءة عبر حساباتك المختلفة بما في ذلك: حسابات التقاعد، والنفقات الطارئة والرهون العقارية، وبطاقات الائتمان، والفواتير المتكررة الأخرى.خطط للمستقبلعلى الجميع التأكد من أنهم على المسار الصحيح نحو تقاعد مريح ماليا، وذلك من خلال التواصل مع مستشار مالي، ويقترح ديفيد باخ أن تكتب وصيتك، حيث قال "استغل الوقت الكافي الآن لمعرفة أين ستذهب أموالك، فمعظم الناس يجهلون مدى سرعة وسهولة كتابة الوصية".