إقتصاد

هل يصل لبنان الى المجاعة؟

Lebanon 24
03-12-2020 | 10:00
A-
A+
Doc-P-771521-637425865313027944.jpg
Doc-P-771521-637425865313027944.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفت الخبير الاقتصادي الدكتور بيار خوري الى الانخفاض السريع للدخل الفردي، مؤكدا تأثر شرائح الطبقتين الوسطى والفقيرة بشكل اساسي بهذا الانخفاض.
 
خوري أشار في حديث الى "صوت كل لبنان"، الى أنه كان لدينا عام منذ أواخر العام 2019 حتى اليوم لنفكر بنوعية الدعم الذي يمكن تقديمه، الا أن هذا الامر لم يحصل والخيارات اليوم ضيقة.
 
وعن البطاقة الذكية او الترشيد الذكي للدعم، سأل خوري من سيدير هذه العملية ومن سيحدد الفئات المحتاجة للدعم، معتبرا الا نظام كفوءا من أجل تحديد هذه الفئات والوصول اليها. وردا على سؤال حول احتمال وصول لبنان الى المجاعة، لم يستبعد خوري الامر فلبنان لطالما كان أمام هذا الخطر، خصوصا أننا لم نطور اي آليات لتعزيز الانتاج في الداخل منذ بدء الازمة حتى اليوم ولا امكانية لتدفق الاموال من الخارج.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:39 | 2020-12-03
10:57 | 2020-12-03
10:47 | 2020-12-03
09:31 | 2020-12-03
09:00 | 2020-12-03
08:15 | 2020-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website