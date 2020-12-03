هل يصل لبنان الى المجاعة؟

لفت الخبير الاقتصادي الدكتور بيار خوري الى الانخفاض السريع للدخل الفردي، مؤكدا تأثر شرائح الطبقتين الوسطى والفقيرة بشكل اساسي بهذا الانخفاض.

خوري أشار في حديث الى "صوت كل لبنان"، الى أنه كان لدينا عام منذ أواخر العام 2019 حتى اليوم لنفكر بنوعية الدعم الذي يمكن تقديمه، الا أن هذا الامر لم يحصل والخيارات اليوم ضيقة.

وعن البطاقة الذكية او الترشيد الذكي للدعم، سأل خوري من سيدير هذه العملية ومن سيحدد الفئات المحتاجة للدعم، معتبرا الا نظام كفوءا من أجل تحديد هذه الفئات والوصول اليها. وردا على سؤال حول احتمال وصول لبنان الى المجاعة، لم يستبعد خوري الامر فلبنان لطالما كان أمام هذا الخطر، خصوصا أننا لم نطور اي آليات لتعزيز الانتاج في الداخل منذ بدء الازمة حتى اليوم ولا امكانية لتدفق الاموال من الخارج.