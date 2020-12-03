وزني اجتمع بمديري شركة Oliver Wyman وشركة KPMG

عُقد اليوم اجتماع بين وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني ومدير شركة Oliver Wyman المولجة بالتدقيق الحسابي والمالي ،Oliver Wuensh ومدير شركة KPMG ، Martin Huiskets.



خلال الاجتماع، تم البحث في تسهيل مهمة وآلية عمل الشركتين في تدقيق حسابات مصرف لبنان استناداً إلى القرار الصادر عن مجلس النواب باعتبار أن التدقيق أصبح أولوية باعتراف الجميع.