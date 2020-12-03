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إقتصاد
"السياحة": لالتزام المؤسسات والمطاعم الإقفال بالأوقات المحددة في التعميم
Lebanon 24
03-12-2020
|
11:39
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صدر عن وزارة السياحة التعميم الآتي: "عطفا على التعميم الصادر عن وزارة السياحة بتاريخ 30/10/2020، وبناء على مقررات اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا وقرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1495، تطلب وزارة السياحة من المؤسسات السياحية والمطاعم الإقفال عند الساعة 10 مساء ومغادرة الزبائن، على أن تنتهي من إجراءات التوضيب والتنظيف وإنصراف الموظفين في تمام الساعة 11 مساء كحد أقصى، حيث سيسطر محاضر ضبط تصل إلى حد الإقفال بالشمع الأحمر في حق كل مؤسسة سياحية ومطعمية مخالفة لهذا التعميم".
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