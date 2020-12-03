إقتصاد

بمناسبة "مئوية لبنان الكبير".. عملة نقدية جديدة من فئة الـ100 ألف! (صورة)

Lebanon 24
03-12-2020 | 13:53
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أصدر "مصرف لبنان" بياناً أعلن فيه وضع عملة نقدية من فئة الـ100 ألف ليرة بشكل جديد في التداول، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على إعلان دولة لبنان الكبير. 
 
 
المصدر: الجديد
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