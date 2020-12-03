مصرف لبنان يضع في التداول ورقة نقدية جديدة من فئة المئة الف ليرة

أحاط مصرف لبنان الجمهور علما انه "سيضع في التداول اعتبارا من 7 كانون الاول 2020 ورقة نقدية جديدة من فئة المئة الف ليرة لبنانية، في ذكرى مرور مئة عام على اعلان دولة لبنان الكبير، وقد وقعها حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة والنائب الاول للحاكم الدكتور وسيم منصوري".وأوضح، في "اعلام للجمهور"، ان "مواصفات الورقة النقدية الجديدة هي التالية:1 - تاريخ الاصدار: ان تاريخ اصدار الورقة النقدية الجديدة هو 1 أيلول 2020.2 - القياس: ان قياس الورقة النقدية الجديدة هو قياس الورقة النقدية المتداولة حاليانفسه من الفئة عينها.3 - اللون: ان اللون الغالب للورقة النقدية الجديدة هو الاخضر.4 - التصميم:أ - على الوجه الامامي للورقة النقدية رسم لساحة البرلمان المعروفة بساحة النجمة في الوسط ورسم لواجهة كنيسة مار يوحنا التاريخية في جبيل على الجهة اليسرى.ب - على الوجه الخلفي للورقة النقدية رسم صخرة الروشة والسفينة الفينيقية.5 - سمات الامان:- صنعت الورقة النقدية الجديدة من مادة الـ POLYMER.- على الوجه الامامي للورقة النقدية علامات نافرة خشنة الملمس اهمها، خطوط افقية متوازية على جانبي الورقة، عبارة "مصرف لبنان"، قيمة الورقة النقدية بالاحرف وبالارقام، تاريخ الاصدار وصورة توقيع كل من حاكم مصرف لبنان ونائب الحاكم الاول.- توجد سمة امان تتضمن تقنيتي "CINEMA" و"VIVID COLOUR FULL" تعطي حركة ثلاثية الابعاد على الوجه الامامي للورقة لجهة اليسار، تستعمل هذه السمة للمرة الاولى على الاوراق النقدية.- على الوجه الامامي للورقة لجهة اليمين نافذة من الـPOLYMER الشفاف في وسطها رسم ارزة مطبوع بحبر خاص.توضع الاوراق النقدية الجديدة في التداول الى جانب الاوراق المتداولة حاليا من الفئة عينها.