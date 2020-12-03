إقتصاد

أسعار الغذاء تبلغ أعلى مستوى في 6 سنوات

Lebanon 24
03-12-2020 | 17:10
A-
A+
Doc-P-771643-637426122431376609.jpg
Doc-P-771643-637426122431376609.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر السادس على التوالي في تشرين الثاني، لتصل تقريبا إلى أعلى مستوى في ست سنوات، فيما سجل المؤشر أعلى زيادة شهرية منذ تموز 2012.

وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، في المتوسط 105 نقاط الشهر الماضي، مقابل مستوى معدل بشكل طفيف في تشرين الاول إلى 101 نقطة.

وكان الرقم المعلن في السابق لتشرين الاول 100.9 نقاط. وقالت المنظمة، التي تتخذ من روما، مقرا في بيان إن محاصيل الحبوب في أنحاء العالم مازالت متجهة نحو تحقيق مستوى سنوي قياسي في 2020 رغم خفضها لتوقعها للشهر الثالث على التوالي.

وقادت أسعار الزيوت النباتية الصعود على المؤشر ككل، وارتفعت 14.5 على أساس شهري، فيما يرجع بصورة كبيرة إلى ارتفاع لأسعار زيت النخيل مرتبط بانخفاض حاد في المخزونات العالمية.

وسجل مؤشر أسعار الحبوب زيادة 2.5 بالمئة في تشرين الثاني عن الشهر السابق، وهو ما يزيد عن قيمته قبل عام بنحو 19.9بالمئة.

وارتفع متوسط أسعار السكر 3.3 بالمئة عن أكتوبر، في ظل مخاوف من تراجع الإنتاج العالمي في المستقبل، بفعل الأحوال الجوية غير المواتية.

وعدلت (فاو) بالخفض توقعها لموسم الحبوب في 2020 للشهر الثالث على التوالي، إذ خفضته إلى 2.742 مليار طن من 2.75 مليار طن. ومع  ذلك فإنه مازال يمثل ارتفاعا قياسيا ويزيد 1.3 بالمئة عن مستوى العام الماضي.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:03 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
21:12 | 2020-12-03
20:37 | 2020-12-03
19:00 | 2020-12-03
15:00 | 2020-12-03
14:59 | 2020-12-03
14:00 | 2020-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website