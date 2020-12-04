بعد القبض على صاحبها.. قرار جديد للشركة الشهيرة

قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية وهي أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر إن مجلس الإدارة قرر بالإجماع على تعيين نائب رئيس الشركة سيف الدين صفوان قائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر إنه تم احتجاز رئيس مجلس إدارتها على ذمة تحقيقات وليس لديها معلومات إضافية.وأكدت الشركة أن اعتقال رئيس مجلس إدارتها لن يؤثر عليها أو على عملياتها اليومية.أفادت وكالة رويترز باحتجاز رجل الأعمال المصري، صفوان ثابت، على ذمة تحقيقات لم يتم الكشف عن مضمونها أو تفاصيل عنها.وأوقفت البورصة المصرية التعامل في سهم جهينة بالسوق قبل ورود بيان بشأن تشكيل مجلس الإدارة.ويأتي قرار مجلس إدارة جهينة اليوم بعدما قال مصدران أمنيان لرويترز الأربعاء إنه تم اعتقال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة من منزله بتهم مخالفات مالية.وسيف الدين صفوان ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وله كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة.يذكر أن رجل الأعمال المصري تربطه صلة قرابة بحسن الهضيبي، المرشد العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها مصر كجماعة إرهابية.وكانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية أصدرت قرارا في أغسطس 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس جهينة بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان.وتقدم رجل الأعمال بعدد من الطعون القانونية لرفع الحظر عن الأموال لكنها قوبلت بالرفض.وتأسست جهينة عام 1983، وهي شركة مواد غذائية تنتج الحليب والزبادي والعصائر وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأميركا والدول الأوروبية.وتصل قيمة الشركة في البورصة إلى مايقرب 7 مليارات جنيه مصري (450 مليون دولار).