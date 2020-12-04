خوف من وضع السياسيين يدهم عليه.. لبنان يملك 9.2 مليون أونصة ذهب موزعة بأماكن سرية

اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن مصرف لبنان مُنع منذ التسعينات من التصرف بالذهب خوفا من الفساد، فكم بالحري اليوم مع تزايد الفساد.

وقال حبيقة في حديث لـ "صوت لبنان" ان لدى لبنان 9.2 مليون اونصة من الذهب موزعة في اماكن سرية لا يمكن استعمالها او تأجيرها. واعتبر أن المشكلة في الاستفادة من الذهب حاليا هي الخوف من أن يضع السياسيون يدهم عليه فيطير.

وأكد حبيقة أن الافادة من الذهب تتم عندما يكون هناك حل سياسي جدي وبرنامج اصلاحي. ولفت إلى انه ليس ضد تسييل مليون اونصة لمشاريع اصلاحية. ولكن قبل وجود اي حلول جدية لا امكانية لوضع اليد على الذهب.