سداد مستحقات وزارة المالية عبر "بوب فينانس"

ان تسديد ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الأملاك المبنية وغيرها من الضرائب والرسوم المتوجبة لوزارة المالية متوفر عبر مراكز "بوب فينانس" الـ 700 المنتشرة في لبنان.

وتتعاون شركة "بوب فينانس" مع وزارة المالية لتسهّل على المواطنين عملية سداد ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الأملاك المبنية وغيرها من الضرائب والرسوم المتوجبة للوزارة. يكفي أن يطبع المكلّف نموذج الإشعار الخاص بالضريبة التي يودّ تسديدها ويملأها ثم يتوجه إلى أي مركز بوب فينانس وتسديد المبلغ المتوجب عليه.

إلى جانب هذه الخدمات توفّر شركة "بوب فينانس" مروحة خدمات أخرى أبرزها إمكانية دفع رسوم الميكانيك، تسديد فواتير الهاتف، وتحصيل مستحقات الشركات وتسديد رواتب وأجور العمال والموظفين.