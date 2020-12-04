إقتصاد

"المركزي يبيع الدولار بالرخص".. و10 مليار دولار دخلت لبنان

Lebanon 24
04-12-2020 | 11:27
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أكّد رئيس لجنة الرقابة على المصارف سابقًا سمير حمود أنّ ما يقوم به مصرف لبنان ليس بدعم بل هو بيع الدولار "بالرخص" أي على الـ1500. 

وأوضح في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أنّ الاحتياطي الإلزامي هو موجودات خارجية أي كتل نقدية في الخارج أراد مصرف لبنان أن يحتفظ بها.

وكشف حمود أنّ خلال العام 2020 دخل إلى لبنان بين 8 و10 مليار دولار، مؤكّدًا أنّ بإمكان لبنان أن ينتج ولا خوف من ذلك وهو بحاجة فقط الى رؤية صحيحة.

وشدّد على أنّ الأموال يجب أن تُصرف في خطة النهوض لا في الاستهلاك، داعيًا إلى اعتماد رؤية اقتصادية اصلاحية وخطة للتوازن بالمالية العامة.

واعتبر حمود أنّ أسوأ انواع القروض هي التي تستعمل للاستهلاك المعيشي. وقال: "للجوء الى المجلس النيابي لتنظيم العمليات المصرفية ومن ضمن البنود الفصل بين الدولار المحلي والـFresh money".

وأشار إلى أنّ لبنان بحاجة لحكومة جديدة ذات رؤية تحمل الثقل الكبير، معتبرًا أنّ هناك خللا بالداخل بتعاطيه مع الخارج.
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