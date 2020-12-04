إقتصاد

يعبر قارتَيْن وبحرَيْن و5 دول.. انطلاق أوّل قطار تصدير من تركيا إلى الصين!

Lebanon 24
04-12-2020 | 16:00
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أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، أنّ أول قطار شحن يحمل بضائع مصدرة من تركيا إلى الصين ينطلق اليوم قاطعاً في طريقه قارتَيْن وبحرَيْن و5 دول.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إنّ القطار سيقطع مسافة 8693 كيلومتراً (5402 ميلاً) في غضون 12 يوماً، قبل أن يصل إلى الصين، بحسب ما نقلة وكالة "الأناضول" الرتكية للأنباء.

ومن المقرّر أن يمر القطار عبر نفق "مرمراي" الذي يربط بين الجانبين الآسيوي والأوروبي من مدينة إسطنبول تحت مضيق "البوسفور" الساعة 2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي التركي (11.00 ت غ).

وسيمرّ داخل تركيا عبر ولايات إسطنبول، وقوجالي (غرب)، والعاصمة أنقرة، ثم سيواس (وسط)، وقارص (شرق)، وسيتوقف عند محطة "آخالكالاكي" في جورجيا.

وبعد ذلك سينتقل عبر أذربيجان وطريق النقل الدولي العابر لبحر "قزوين" (TITR) وكازاخستان قبل دخول مقاطعة شيان الصينية.

ولفتت الوزارة إلى أنّ 10 قطارات تم تشغيلها بنجاح على الخط الصيني - التركي - الأوروبي حتى الآن، بالإضافة إلى أول قطار ترانزيت غادر الصين ووصل إلى أوروبا في تشرين الثاني 2019.

وأوضحت أنّ القطار الذي سينطلق اليوم سيكون أول قطار محمل بالصادرات يتجه إلى الصين من تركيا.

وذكرت أنّ "تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في مجال النقل من أجل تعزيز التواصل بين الشرق والغرب وترسيخ مكانتها المركزية في المنطقة".
المصدر: الأناضول
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