إقتصاد

مؤسس "بيونتيك" في قائمة أغنى 500 شخص بسبب كورونا.. كم حجم ثروته؟

Lebanon 24
05-12-2020 | 08:00
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انضم أحد مؤسسي شركة "بيونتيك" الألمانية أوغور شاهين إلى قائمة أغنى 500 شخص في العالم، بموافقة بريطانيا على استخدام لقاح كورونا الذي تنتجه شركته بالتعاون مع "فايزر" الأميركية. 

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية أن "أسهم الشركة الألمانية قفزت بنسبة 8% تقريبا خلال أسبوع وارتفعت بأكثر من 250% لهذا العام".

ووفقا لإحصائيات الوكالة للمليارديرات، فإن "شاهين تركي المولد، دخل قائمة أغنى 493 شخصا على هذا الكوكب بثروة صافية تبلغ 5.1 مليار دولار".

وأعلنت بريطانيا عن موافقتها على استخدام لقاح كورونا الذي تنتجه الشركتان، فيما قالت "فايزر" و"بيونتيك"، إن "فعالية اللقاح تصل إلى 95% في الوقاية من المرض".

ولا تزال الشركتان في انتظار قرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية والاتحاد الأوروبي، لتسجيل اللقاح والاعتراف بفعاليته.
المصدر: وكالات
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