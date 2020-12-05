21
o
بيروت
23
o
طرابلس
16
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
مؤسس "بيونتيك" في قائمة أغنى 500 شخص بسبب كورونا.. كم حجم ثروته؟
Lebanon 24
05-12-2020
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انضم أحد مؤسسي شركة "بيونتيك" الألمانية أوغور شاهين إلى قائمة أغنى 500 شخص في العالم، بموافقة بريطانيا على استخدام لقاح كورونا الذي تنتجه شركته بالتعاون مع "فايزر" الأميركية.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية أن "أسهم الشركة الألمانية قفزت بنسبة 8% تقريبا خلال أسبوع وارتفعت بأكثر من 250% لهذا العام".
ووفقا لإحصائيات الوكالة للمليارديرات، فإن "شاهين تركي المولد، دخل قائمة أغنى 493 شخصا على هذا الكوكب بثروة صافية تبلغ 5.1 مليار دولار".
وأعلنت بريطانيا عن موافقتها على استخدام لقاح كورونا الذي تنتجه الشركتان، فيما قالت "فايزر" و"بيونتيك"، إن "فعالية اللقاح تصل إلى 95% في الوقاية من المرض".
ولا تزال الشركتان في انتظار قرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية والاتحاد الأوروبي، لتسجيل اللقاح والاعتراف بفعاليته.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة
بعدما ضجت مواقع التواصل بخبر طلاقهما..هذا ما حصل بالتفصيل بين تيم حسن ووفاء الكيلاني
Lebanon 24
بعدما ضجت مواقع التواصل بخبر طلاقهما..هذا ما حصل بالتفصيل بين تيم حسن ووفاء الكيلاني
15:00 | 2020-12-04
04/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّر على أوتوستراد صيدا - الجنوب.. هذا ما حصل
Lebanon 24
توتّر على أوتوستراد صيدا - الجنوب.. هذا ما حصل
19:56 | 2020-12-04
04/12/2020 07:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تثير الجدل.. إطلالة جريئة وبدون أخذ احتياطات كورونا وتعلق: كانت ليلة مجنونة
Lebanon 24
فنانة لبنانية تثير الجدل.. إطلالة جريئة وبدون أخذ احتياطات كورونا وتعلق: كانت ليلة مجنونة
18:00 | 2020-12-04
04/12/2020 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قضية ابن هشام سليم "المتحول جنسياً" الى العلن من جديد (فيديو)
Lebanon 24
قضية ابن هشام سليم "المتحول جنسياً" الى العلن من جديد (فيديو)
15:30 | 2020-12-04
04/12/2020 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة من الانتربول.. توقيف رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين
Lebanon 24
مذكرة من الانتربول.. توقيف رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين
17:10 | 2020-12-04
04/12/2020 05:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:12 | 2020-12-05
تراجع بتسعيرة صرف الدولار في السوق السوداء
10:00 | 2020-12-05
أمباني الهندية في المقدمة.. تعرف على أغنى 10 عائلات في آسيا
09:00 | 2020-12-05
2900 موظف بخطر.. شركة شهيرة تستغني عن 3٪ من قوتها العاملة
08:50 | 2020-12-05
النفط يصعد.. ويحلق قرب مستوى 50 دولارا
08:23 | 2020-12-05
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم السبت
06:21 | 2020-12-05
خبير اقتصادي يحذّر من سياسة المحرقة.. 50% من الدعم ذهب للمهرّبين والمحتكرين
فيديو
فيديو نادر وعفوي.. الأمير وليام يضع المكياج على وجه الأميرة ديانا
Lebanon 24
فيديو نادر وعفوي.. الأمير وليام يضع المكياج على وجه الأميرة ديانا
22:00 | 2020-12-04
05/12/2020 10:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"تتصل بشبكات LTE مباشرة".. تعرّفوا إلى ساعة "Mobvoi" الأحدث! (فيديو)
Lebanon 24
"تتصل بشبكات LTE مباشرة".. تعرّفوا إلى ساعة "Mobvoi" الأحدث! (فيديو)
18:00 | 2020-12-04
05/12/2020 10:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فاز بجائزة قيمتها مليون دولار.. وفجّر مفاجأة لبقية منافسيه! (فيديو)
Lebanon 24
فاز بجائزة قيمتها مليون دولار.. وفجّر مفاجأة لبقية منافسيه! (فيديو)
15:00 | 2020-12-04
05/12/2020 10:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact