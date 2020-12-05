2900 موظف بخطر.. شركة شهيرة تستغني عن 3٪ من قوتها العاملة

قالت شركة "3 أم" المصنعة لكمامات "أن 95" ومواد صناعية أخرى إنها ستستغني عن نحو 3٪ من قوتها العاملة العالمية أي ما يقرب من 2900 وظيفة في إطار خطتها لإعادة الهيكلة، وفقا لما ذكره موقع "سي أن أن بيزنس".وقال مايك رومان الرئيس التنفيذي لشركة 3M إن التغييرات هي نتيجة لوباء كورونا الذي أدى لاضطراب الأسواق في جميع أنحاء العالم، ودفع عدة شركات للتكيف مع الجائحة بشكل أسرع.وتسريح العمال الذي يشمل جميع وحدات الأعمال، سيكلف الشركة حوالي 300 مليون دولار بدون الضرائب، وقالت الشركة إنها ستحول تركيزها واستثماراتها من الأسواق ذات النمو البطيء إلى قطاعات مثل الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية.وتقوم الشركة بتصنيع كمامة N95 المرغوبة جدا في الأسواق، وقد كافحت لمواكبة الطلب عليها، حيث قفزت مبيعات قطاع الرعاية الصحية بأكثر من 25٪ في آخر فترة أرباح.ويذكر أن هذا القرار الجديد سبقه قرار آخر حيث قامت الشركة الأميركية بتسريح 1500 موظف في كانون الثاني الماضي، وعانت من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.وكان سهم 3M من بين الأسهم الأسوأ أداء في مؤشر داو العام الماضي، ومع ذلك فقد انخفض هذا العام بنسبة 2.5٪ فقط مع استقرار الأسهم في عمليات التداول.