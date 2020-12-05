إقتصاد

النفط يصعد.. ويحلق قرب مستوى 50 دولارا

Lebanon 24
05-12-2020 | 08:50
A-
A+
Doc-P-772118-637427551382844772.jpg
Doc-P-772118-637427551382844772.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من واحد بالمئة، الجمعة، لتظل عندما يقل قليلا فحسب عن مستوى الخمسين دولارا للبرميل إذ طغت توقعات بحزمة تحفيز اقتصادي أميركية واحتمالات بشأن لقاح لفيروس كورونا على زيادة في الإمدادات وتنام في عدد حالات الوفاة بكوفيد-19.

واكتسبت خطة للحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا بقيمة 908 مليار دولار زخما في الكونغرس الأميركي.
وجرت تسوية برنت على زيادة 54 سنتا، بما يعادل 1.11 بالمئة، إلى 49.25 دولار للبرميل.
وخلال الجلسة، بلغ العقد أعلى مستوياته منذ أوائل مارس عند 49.92 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتا إلى 46.26 دولار للبرميل بعد ملامسة مرتفع عند 46.68 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، ربح الخامان كلاهما للأسبوع الخامس على التوالي، إذ ارتفع برنت 1.7 بالمئة وزاد الخام الأميركي 1.9 بالمئة.
في غضون ذلك، تعافى الإنتاج الأميركي من أدنى مستوياته في عامين ونصف العام، الذي لامسه في مايو فيما يعود بشكل أساسي إلى أن منتجي النفط الصخري أعادوا آبار للعمل على خلفية صعود الأسعار.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد حفارات النفط الأميركية العاملة ارتفع خمسا إلى 246، وهو أعلى مستوياته منذ أيار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2020-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:56 | 2020-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2020-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2020-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:10 | 2020-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:12 | 2020-12-05
10:00 | 2020-12-05
09:00 | 2020-12-05
08:23 | 2020-12-05
08:00 | 2020-12-05
06:21 | 2020-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website