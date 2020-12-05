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إقتصاد
تراجع بتسعيرة صرف الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
05-12-2020
|
10:12
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سجل صباح اليوم السبت تراجع بتسعيرة صرف الدولار في السوق السوداء لتتراوح بين 8160 و8230 ليرة لكل دولار، وفق ما أفاد موقع "ياصور".
المصدر: ياصور
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