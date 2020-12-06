إقتصاد

رغم معارضة أميركا.. سفن روسية تتحرك لتشييد خط أنابيب البلطيق

Lebanon 24
06-12-2020 | 07:05
A-
A+
Doc-P-772351-637428353396828830.JPG
Doc-P-772351-637428353396828830.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أبحرت سفينة لوضع خطوط أنابيب في مكانها في استئناف لتشييد خط أنابيب غاز روسي- ألماني في بحر البلطيق كانت الولايات المتحدة قد أعربت عن معارضتها الشديدة له.

 

وصلت السفينة أكاديميك تشيرسكي إلى منطقة قبالة ساحل بولندا حيث لم يستكمل بعد جزء من خط أنابيب نورد ستريم 2، وفق بيانات مراقبة السفينة.

 

وأبحرت سفينة روسية ثانية، هي فورتونا، من الميناء الألماني فيسمار، ويبدو أنها متجهة إلى موقع مختلف من المقرر أن يتم تشييد قطاع آخر من خط الأنابيب فيه.

 

يأتي ذلك عقب تعهد روسي باستكمال خط الأنابيب برغم تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات.

 

واتخذت شركة غازبروم الروسية الحكومية للغاز الطبيعي خطوات لاستكمال تشييد خط الأنابيب الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من مواردها الخاصة بعد انسحاب شركة سويسرية من العمل بالمشروع منذ عام تحت تهديد العقوبات الأميركية.

 

وتعين على غازبروم إرسال السفينة أكاديميك تشيرسكي في رحلة طويلة من ميناء ناخودكا على ساحل روسيا على المحيط الهادئ، إلى البلطيق. وتحركت السفينة بين عدة موانئ في بحر البلطيق منذ مايو بعدما تعرضت خطط تشييد خط الأنابيب لاضطرابات بسبب التهديد الأميركي بفرض عقوبات.

 

تقول الولايات المتحدة إن خط الأنابيب سيقوض أمن الطاقة الأوروبية في الوقت الذي تراجعت فيه علاقات روسيا مع الغرب إلى مستويات ما بعد الحرب الباردة بسبب أزمة ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014.

 

ورد الكرملين باتهام واشنطن بمحاولة عرقلة المشروع لإجبار العملاء الأوروبيين على شراء الغاز الطبيعي الأميركي المسال بدلا من الغاز الطبيعي الروسي الأرخص ثمنا.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:00 | 2020-12-06
23:00 | 2020-12-05
18:00 | 2020-12-05
14:30 | 2020-12-05
12:00 | 2020-12-05
11:44 | 2020-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website