ملياردير "إسرائيلي" يمثل أمام القضاء السويسري بتهم الفساد والتزوير

يمثل الملياردير "الإسرائيلي" بيني شتاينميتز الشهر المقبل أمام القضاء السويسري في قضية متهم فيها بالفساد والتزوير. وبحسب المعلومات التي ينقلها محامي شتاينميتز فإنها مرتبطة بالحصول على عقود استثمارات منجمية في غينيا.