إقتصاد

فرنسا تستعد لبناء محطتها الثامنة لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح

Lebanon 24
06-12-2020 | 20:00
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أعلنت الوزيرة الفرنسية للإنتقال الإيكولوجي باربرة بومبيلي، ووزيرة البحر أنيك جيراردان، أنهما إختارتا مياه سواحل نورماندي، شمال فرنسا، لبناء محطة ضخمة لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح.

وأشارت الوزيرتان في بيان، إلى أن إجراءات مناقصة مشروع المحطة الجديدة، ذات القدرة الإنتاجية المقررة بـ1 جيغاوات، قد انطلقت بغرض بداية إنجازه سنة 2022 ليصبح ثامن مشروع لتوليد الكهرباء في فرنسا بالطاقة الهوائية.

وينتظر أن يوفر المشروع الجديد، الذي سينجز على بعد 32 كلم قبالة سواحل كونتونتان النورماندية، والذي يثير مخاوف لدى قطاع الصيد البحري، الطاقة الكهربائية الضرورية لـ800 ألف أسرة في البلاد.
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