قطع الكهرباء عن نصف مليون أسرة في تركيا بسبب الديون

أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، قطع الكهرباء والغاز الطبيعي عن نصف مليون أسرة في تركيا بسبب الديون، بحسب ما نقلت صحيفة أحوال التركية.وقال نائب تركي معارض إنه لابد على حكومة أردوغان أن تضع مشاكل المواطنين على أجندتها.وكان صندوق الثروة السيادي التركي، قد وقع مؤخرا مذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار لإتمام صفقة يشتري الجهاز بموجبها 10% من بورصة إسطنبول.وأوضح الصندوق أن حصته في البورصة ستصبح 80.6% بعد إكمال الصفقة.