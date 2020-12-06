كورونا ينهك تجارة بيونغ يانغ أكثر من العقوبات.. وجلسة برلمانية قد تحمل "مفاجآت"

وباء فيروس كورونا انتشر في كلّ أنحاء العالم، وأعظم الدول لم تتمكن من السيطرة عليه رغم كلّ الإجراءات الإحترازية التي تمّ اتخاذها، ومع ذلك بقيت كوريا الشمالية على زعمها بعدم وجود أيّ إصابات. لكن المعلومات التي تتوارد في كلّ مرة، تؤكّد عكس هذه المزاعم، التي كان آخرها على لسان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في العرض العسكري الشهير في بيونغ يانغ.

آخر المعلومات تشير إلى أنّ كوريا الشمالية توجه لإغلاق حدودها بغية الحماية من الوباء، وهذا الأمر يوجّه ضربة أكبر للتجارة مع الإقتصاد المعزول جرّاء العقوبات الدولية.

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