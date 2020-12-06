إقتصاد

كورونا ينهك تجارة بيونغ يانغ أكثر من العقوبات.. وجلسة برلمانية قد تحمل "مفاجآت"

Lebanon 24
06-12-2020 | 20:00
A-
A+
Doc-P-772509-637428774342115069.jpg
Doc-P-772509-637428774342115069.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وباء فيروس كورونا انتشر في كلّ أنحاء العالم، وأعظم الدول لم تتمكن من السيطرة عليه رغم كلّ الإجراءات الإحترازية التي تمّ اتخاذها، ومع ذلك بقيت كوريا الشمالية على زعمها بعدم وجود أيّ إصابات. لكن المعلومات التي تتوارد في كلّ مرة، تؤكّد عكس هذه المزاعم، التي كان آخرها على لسان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في العرض العسكري الشهير في بيونغ يانغ.
 
آخر المعلومات تشير إلى أنّ كوريا الشمالية توجه لإغلاق حدودها بغية الحماية من الوباء، وهذا الأمر يوجّه ضربة أكبر للتجارة مع الإقتصاد المعزول جرّاء العقوبات الدولية.
 
للمزيد.. شاهدوا الفيديو المرفق
 
 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
23:25 | 2020-12-06
22:30 | 2020-12-06
21:34 | 2020-12-06
20:00 | 2020-12-06
17:00 | 2020-12-06
14:00 | 2020-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website