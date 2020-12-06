إقتصاد

اتحاد نقابات العمال: رفع الدعم عن المحروقات سينعكس كارثة تطال الجميع

Lebanon 24
06-12-2020 | 21:34
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أكد اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الجنوب، في بيان، "رفض رفع الدعم عن المحروقات لأن الأمر سينعكس كارثة اقتصادية تطال الجميع، وخاصة الفئات العمالية، إن لجهة انعدام القدرة الشرائية لثلثي الشعب اللبناني وارتفاع اسعار السلع وتأثرها بارتفاع أسعار النقل، أو لجهة اعتماد اساس غير اقتصادي اجتماعي في مقاربة عملية رفع الدعم، وكأن البلاد بخير".
 

ورأى ان "التوجه الى رفع الدعم عن السلع الحيوية يلغي ضرورة البحث عن مخارج اصلاحية وجريئة تحيد الطبقات الفقيرة عن مقصلة الاستخفاف بمصالح الناس"، معتبراً أنّ "خطوط رفع الدعم عن مادة البنزين ستكون شعلة تحرق ما تبقى من القليل الذي بقي من البلاد، وينذر بتسريع الانهيار الاقتصادي".

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