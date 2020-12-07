إقتصاد

النفط يتراجع من أعلى مستوى في أشهر

Lebanon 24
07-12-2020 | 12:00
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انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، من أعلى مستوياتها في أشهر مع استمرار تزايد الإصابات بفيروس كورونا عالميا وتجدد إجراءات الإغلاق.

 

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.4% إلى 49.04 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينيتش، في حين تراجعت عقود خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.5% إلى 46.01 دولار للبرميل.

 

وختم الخامان الأسبوع الماضي على مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

 

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، "قلص الخام مكاسبه السابقة من نشر اللقاح بعدما سجلت مقاطعة لوس أنجلوس ذروة قياسية جديدة لإصابات فيروس كورونا ورفعت كوريا الجنوبية مستوى توخي الحذر".

المصدر: روسيا اليوم
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