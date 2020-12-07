الذهب يرتفع.. هذا ما سجله

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، حيث دعمت بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي، وإن كان التفاؤل بشأن نشر لقاحات للوقاية من فيروس كورونا كبح المكاسب.

وصعد السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2% إلى 1841.93 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:54 بتوقيت غرينيتش، في حين تقدمت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% أيضا لتسجل 1844.20 دولار للأونصة.

وقال ستيفن إينس، كبير مخططي السوق العالمية لدى "أكسي" للخدمات المالية، "تباطؤ نمو الوظائف وتشديد قواعد حركة الأفراد يذلل كثيرا العقبات التي تعترض طريق إجراءات من الكونغرس الأمريكي".

وكانت بيانات صدرت يوم الجمعة الماضي أظهرت أقل قدر من الوظائف الجديدة خلال ستة أشهر بالاقتصاد الأمريكي في نوفمبر الماضي.

واكتسبت محادثات حزمة جديدة لتخفيف تداعيات الجائحة زخما يوم الجمعة، إذ يعكف مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون حجمه 908 مليارات دولار.

ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم الذي قد ينجم عن تحفيز ضخم.