"لن يستطيع الفقير شراء المنقوشة".. هل رفع الدّعم عن الطحين؟!

أكّد نقيب المطاحن والأفران، علي إبراهيم، في حديث لصحيفة "النهار" أنّ "المطاحن لم تسلّم الأفران الطحين غير المدعوم لأنّها عزمت بيعه بالدولار، بعد قرار وزير الاقتصاد دعم طحين الخبز اللبناني فقط".

وأوضح أنّ "الطحين غير المدعوم يدخل في إنتاج الكعك والمناقيش وخبز "الهمبرغر" وغيره، وستصبح هذه المنتوجات جميعها بالدولار، ولن يستطيع الفقير شراء المنقوشة".

وإذ لفت إبراهيم إلى أنّ "وزير الاقتصاد عمّم قراره على الطاحن منذ 3 أيام، وطلب البدء بتطبيقه من اليوم"، فإنّه أشار إلى أنّه "علينا انتظار الاجتماع المنوي عقده بشأن الدعم اليوم، وقد يتغيّر قرار وزير الاقتصاد بحسب مقرّرات هذا الاجتماع".