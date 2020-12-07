إقتصاد

"لن يستطيع الفقير شراء المنقوشة".. هل رفع الدّعم عن الطحين؟!

Lebanon 24
07-12-2020 | 12:34
A-
A+
Doc-P-772735-637429414238244125.jpeg
Doc-P-772735-637429414238244125.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد نقيب المطاحن والأفران، علي إبراهيم، في حديث لصحيفة "النهار" أنّ "المطاحن لم تسلّم الأفران الطحين غير المدعوم لأنّها عزمت بيعه بالدولار، بعد قرار وزير الاقتصاد دعم طحين الخبز اللبناني فقط".
وأوضح أنّ "الطحين غير المدعوم يدخل في إنتاج الكعك والمناقيش وخبز "الهمبرغر" وغيره، وستصبح هذه المنتوجات جميعها بالدولار، ولن يستطيع الفقير شراء المنقوشة".
 
وإذ لفت إبراهيم إلى أنّ "وزير الاقتصاد عمّم قراره على الطاحن منذ 3 أيام، وطلب البدء بتطبيقه من اليوم"، فإنّه أشار إلى أنّه "علينا انتظار الاجتماع المنوي عقده بشأن الدعم اليوم، وقد يتغيّر قرار وزير الاقتصاد بحسب مقرّرات هذا الاجتماع".
 
 
المصدر: النهار
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2020-12-07
13:32 | 2020-12-07
12:00 | 2020-12-07
10:45 | 2020-12-07
09:43 | 2020-12-07
08:48 | 2020-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website