إقتصاد

"أوابك": ارتفاع الطلب العالمي على النفط العربي خلال الربع الثالث من 2020

Lebanon 24
07-12-2020 | 16:00
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أفادت أحدث الإحصائيات الصادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "، بأن الطلب العالمي على النفط العربي قد ارتفع في الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 12.7%.

وأوضحت الإحصائيات أن متوسط الطلب العالمي على النفط من الدول العربية بلغ 7.1 مليون برميل يوميا خلال الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة نسبتها 12.7% مقارنة مع الربع الثاني من نفس العام.
 

وجاء هذا التحسن في الطلب العالمي على النفط العربي بدعم من برنامج تقليل المعروض الذي طبقته منظمة "أوبك" خلال الفترة الماضية، والذي أدى بدوره إلى رفع سعر براميل النفط.

وبحسب إحصائيات "أوابك"، فقد شكل الطلب على النفط من الدول العربية نحو7.7% من إجمالي الطلب على النفط العالمي خلال الربع الثالث من 2020، بالمقارنة مع 7.3% خلال الربع الثاني من العام نفسه.

ووصل إجمالي الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثالث من عام 2020 نحو 91 مليون برميل يوميا مقارنة مع 82.6 مليون برميل في الربع الثاني من العام ذاته، وبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط من الدول الأعضاء في "أوابك" 6 ملايين برميل يوميا و1.1 مليون برميل من الدول العربية الأخرى غير الأعضاء خلال الربع الثالث من العام 2020 .

المصدر: روسيا اليوم
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