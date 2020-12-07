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إقتصاد
رئيس "موانئ دبي العالمية": نتوقع تجارة بين الإمارات وإسرائيل بـ5 مليارات دولار
Lebanon 24
07-12-2020
|
23:00
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رأى سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، إن إسرائيل حلقة وصل منطقية واستراتيجية بين الموانئ في أوروبا والشرق الأوسط، مقدراً أنّ التجارة بين الإمارات وإسرائيل قد تنمو لتصل إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار.
وتتعاون موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي، وهي من أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم، مع مجموعة إسرائيلية في تقديم عرض لأحد الموانئ الرئيسية في إسرائيل.
وخلال مؤتمر إماراتي - إسرائيلي في دبي، قال بن سليم أنّ "منشآت الموانئ في إسرائيل ستسمح لنا بربط موانئنا في أوروبا بالشرق الأوسط".
وتدير موانئ دبي العالمية، التي تشمل عملياتها في أوروبا موانئ في بريطانيا وهولندا، أكبر ميناء في دبي للشحن العابر في الشرق الأوسط.
ووقعت موانئ دبي في أيلول الماضي، مذكرات تفاهم مع شركة "دوفرتاوار" في إطار تقييم فرص تطوير البنية التحتية اللازمة للتجارة بين الإمارات وإسرائيل وكذلك تعزيز الحركة التجارية في عموم المنطقة.
وتغطي مذكرات التفاهم مجالات تعاون تشمل قيام "موانئ دبي العالمية" بتقييم تطوير الموانئ الإسرائيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء إيلات وميناء جبل علي.
ومع هذا، قال بن سليم أنّ "منشآت التخزين في دبي جاهزة للتعامل مع لقاحات كورونا"، كما أكد على أن موانئ دبي العالمية "قادرة على التعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق إذا حدث ذلك".
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