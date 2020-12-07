إقتصاد

رئيس "موانئ دبي العالمية": نتوقع تجارة بين الإمارات وإسرائيل بـ5 مليارات دولار

Lebanon 24
07-12-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-772836-637429659376718157.jpg
Doc-P-772836-637429659376718157.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، إن إسرائيل حلقة وصل منطقية واستراتيجية بين الموانئ في أوروبا والشرق الأوسط، مقدراً أنّ التجارة بين الإمارات وإسرائيل قد تنمو لتصل إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار.

وتتعاون موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي، وهي من أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم، مع مجموعة إسرائيلية في تقديم عرض لأحد الموانئ الرئيسية في إسرائيل.

وخلال مؤتمر إماراتي - إسرائيلي في دبي، قال بن سليم أنّ "منشآت الموانئ في إسرائيل ستسمح لنا بربط موانئنا في أوروبا بالشرق الأوسط".

وتدير موانئ دبي العالمية، التي تشمل عملياتها في أوروبا موانئ في بريطانيا وهولندا، أكبر ميناء في دبي للشحن العابر في الشرق الأوسط.

ووقعت موانئ دبي في أيلول الماضي، مذكرات تفاهم مع شركة "دوفرتاوار" في إطار تقييم فرص تطوير البنية التحتية اللازمة للتجارة بين الإمارات وإسرائيل وكذلك تعزيز الحركة التجارية في عموم المنطقة.

وتغطي مذكرات التفاهم مجالات تعاون تشمل قيام "موانئ دبي العالمية" بتقييم تطوير الموانئ الإسرائيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء إيلات وميناء جبل علي.

ومع هذا، قال بن سليم أنّ "منشآت التخزين في دبي جاهزة للتعامل مع لقاحات كورونا"، كما أكد على أن موانئ دبي العالمية "قادرة على التعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق إذا حدث ذلك".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
22:15 | 2020-12-07
21:00 | 2020-12-07
19:00 | 2020-12-07
17:10 | 2020-12-07
16:00 | 2020-12-07
14:00 | 2020-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website