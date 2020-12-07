إقتصاد

جمعية تجار بعلبك: لعدم الإلتزام بقرار الإقفال

Lebanon 24
07-12-2020 | 22:15
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عقدت "جمعية تجار بعلبك" ونقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع، إجتماعاً مشتركاً تداولت خلاله في قرار محافظ بعلبك الهرمل القاضي بإقفال مناطق عدة في المحافظة.

وصدر عن المجتمعين بيان "ثمن حرص المحافظ خضر على الواقع الصحي للمحافظة"، إلا أن البيان تمنى من المحافظ "العودة عن قراره بإقفال الأسواق لما يلحق هذا القرار من ضرر مباشر للتجار".

وطلب من التجار "الاستعداد لشهر الأعياد بتزيين محلاتهم واعتماد الكمامات والتباعد داخل المحال".

وختم: "إن قرار المجتمعين بعدم الإلتزام بالإقفال سببه عدم مفاقمة الواقع الاقتصادي المرير للتجار، ونطلب من المجلس البلدي الكريم مواكبتنا في حماية قرارنا بعدم بالإقفال".

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