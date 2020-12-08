أول عام بعد التطبيع.. كم سيصل حجم التجارة بين الإمارات و"إسرائيل"؟

صرح سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة "موانئ دبي العالمية"، بأن التجارة بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي قد تنمو لتصل إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار.وقال رئيس موانئ دبي العالمية "نتوقع تجارة لا تقل عن خمسة مليارات دولار بين بلدينا في البداية وستنمو".وأقامت الإمارات والبحرين علاقات رسمية مع إسرائيل في 15 أيلول الماضي.