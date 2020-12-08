إقتصاد

بسبب مشاكل في المكابح.. شركتان شهيرتان تسحبان أكثر من 28 ألف سيارة

Lebanon 24
08-12-2020 | 09:00
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تعتزم شركتا هيونداي موتور وكيا موتورز، سحب أكثر من 82 ألف مركبة لإصلاح خلل في المكونات وفق ما أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية، الثلاثاء.

ونقلت وكالة يونهاب عن بيان وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل إن شركتي صناعة السيارات الكوريتين، أعلنت سحب 82,657 وحدة بسبب خلل في المكونات في 47 طرازًا.

ومن المنتظر أن تسحب "هيونداي" ما مجموعه 51,048 سيارة، بما في ذلك السيارة الكهربائية كونا (EV) والموديلات الهجينة بالإضافة إلى خلايا الوقود نيكسو EV، المصنعة خلال الفترة بين كانون الثاني 2018 وتشرين الثاني الماضي، بسبب خلل برمجي في نظام الكبح.

وستقوم شركة "كيا" أيضًا بتحديث البرامج أو استبدال أجزاء من 1895 سيارة "سول إي"، خلال الفترة بين شباط وتشرين الثاني 2020، لإصلاح نفس المشكلة.

وهذه أحدث عملية سحب تقوم بها شركات صناعة السيارات العاملة في كوريا الجنوبية بسبب مشاكل في مكونات السيارة.

وأوضحت الوزارة أن الشركات بدأت في تعرض خدمات الإصلاح والاستبدال. 

ويمكن لمالكي المركبات الاتصال أو زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة لاستبدال الأجزاء مجانا.
المصدر: الحرة
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