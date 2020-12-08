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إقتصاد
مصر تستعد لإنتاج أول سيارة من نوعها محلياً (فيديو)
Lebanon 24
08-12-2020
|
15:00
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أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام في مصر إعادة إحياء شركة "النصر" لصناعة السيارات، والتعاون مع كبرى الشركات المصنعة للسيارات في الصين لإنتاج السيارات الكهربائية.
وأوضحت الوزارة أن شركة "النصر" ستوقع عقود شراكة مع شركة "دونغ فينغ" الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنوياً، ما يعد انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وبوابة تصدير إلى إفريقيا والدول المجاورة.
وأوضحت الوزارة أنّه وقع الاختيار على شركة "دونغ فينغ"، التي تعد من أكبر مصنعي السيارات في الصين بحجم إنتاج يصل إلى 3.6 مليون سيارة سنويا، والمرشحة من قبل الحكومة الصينية.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي النصر للسيارات، و"دونغ فينغ"، في حزيران 2020 لإنتاج السيارة "نصر E70".
وبعد توقيع مذكرة التفاهم، تم إجراء دراسة بين الجانبين أوصت فنياً بإقامة المصنع بطاقة قصوى 50 ألف سيارة سنوياً، تبدأ في العام الأول بعدد 25 ألف سيارة، حيث من المقرر بدء الإنتاج في نهاية 2021 على أن تتوافر بالسوق المصرية في النصف الأول من عام 2022.
وجار التفاوض مع الشركة الصينية على بعض البنود قبل التوقيع، أهمها البدء بمكون محلي 50%، مع السعي تدريجياً لبلوغ نسبة 100%.
وتتمتع السيارة المشار إليها بمواصفات متميزة، منها أنها تقطع مسافة 400 كلم في الشحنة الواحدة، وبسرعة قصوى 145 كلم في الساعة، وتحتاج إلى 10.8 من الثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كلم من الصفر، وبحجم شنطة 5.2 لتر، فيما تصل شحنة البطارية إلى 80% بالشاحن السريع في 30 دقيقة فقط.
المصدر: روسيا اليوم
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