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إقتصاد
مرجع مالي كبير يحذر من السيناريو الأسوأ
Lebanon 24
09-12-2020
|
06:50
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مرجع مالي كبير يبعث برسائل الى القوى السياسية يطلب منهم إقتراحات لدرسها منعاً للسيناريو الأسوأ، بحسب أسرار "الجمهورية".
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