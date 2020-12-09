إقتصاد

مرجع مالي كبير يحذر من السيناريو الأسوأ

Lebanon 24
09-12-2020 | 06:50
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مرجع مالي كبير يبعث برسائل الى القوى السياسية يطلب منهم إقتراحات لدرسها منعاً للسيناريو الأسوأ، بحسب أسرار "الجمهورية". 
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