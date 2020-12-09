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إقتصاد
رحلات جوية بين سوريا ولبنان.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
09-12-2020
|
08:30
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أعلنت محافظة الحسكة الموافقة على استئناف الرحلات الخارجية من مطار بيروت إلى مطار القامشلي الدولي وبالعكس.
ونقل المكتب الصحفي في الحسكة عن محافظها غسان خليل أنه من المقرر الانتهاء من جميع التحضيرات لاستقبال أول رحلة خارجية قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح خليل أن الموافقة شملت أيضا العمل على وضع جهاز لإجراء فحص PCR الخاص بكورونا، وفتح كوة للمصرف التجاري في صالة المطار.
وأشار إلى أن ذلك يأتي "تلبية لمطالب المغتربين وتسهيلا لعودتهم إلى الوطن، وبعد التواصل مع وزير النقل".
وقررت الحكومة السورية وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى سوريا في آذار الماضي ضمن حزمة إجراءات اتخذتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وكان المدير العام لمؤسسة الطيران المدني في سوريا باسم منصور أعلن منذ نهاية أيلول الماضي جهوزية مطارات اللاذقية وحلب والقامشلي لاستئناف حركة الطيران، وأوضح أنه سيتم البدء بتشغيل مطار دمشق وبعده باقي المطارات.
المصدر:
روسيا اليوم
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