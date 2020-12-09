إقتصاد

رحلات جوية بين سوريا ولبنان.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
09-12-2020 | 08:30
A-
A+
Doc-P-773317-637430991476527912.jpg
Doc-P-773317-637430991476527912.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت محافظة الحسكة الموافقة على استئناف الرحلات الخارجية من مطار بيروت إلى مطار القامشلي الدولي وبالعكس.

ونقل المكتب الصحفي في الحسكة عن محافظها غسان خليل أنه من المقرر الانتهاء من جميع التحضيرات لاستقبال أول رحلة خارجية قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح خليل أن الموافقة شملت أيضا العمل على وضع جهاز لإجراء فحص PCR الخاص بكورونا، وفتح كوة للمصرف التجاري في صالة المطار.

وأشار إلى أن ذلك يأتي "تلبية لمطالب المغتربين وتسهيلا لعودتهم إلى الوطن، وبعد التواصل مع وزير النقل".

وقررت الحكومة السورية وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى سوريا في آذار الماضي ضمن حزمة إجراءات اتخذتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكان المدير العام لمؤسسة الطيران المدني في سوريا باسم منصور أعلن منذ نهاية أيلول الماضي جهوزية مطارات اللاذقية وحلب والقامشلي لاستئناف حركة الطيران، وأوضح أنه سيتم البدء بتشغيل مطار دمشق وبعده باقي المطارات.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:21 | 2020-12-09
09:30 | 2020-12-09
09:15 | 2020-12-09
09:09 | 2020-12-09
08:36 | 2020-12-09
08:12 | 2020-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website