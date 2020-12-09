رفع الدعم عن المحروقات.. هذا ما كشفه براكس

أكد عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج براكس لـ"صوت لبنان" ان "حكومة دياب لا تريد تحمّل مسؤولية رفع الدعم"، مشيراً الى ان "الاجتماعات المكوكية التي عقدت امس بحثت في كيفية تخفيف المواد المدعومة".

وشدّد على ان الحل الجذري يكمن بإدخال الدولار الى البلد و"هذا الامر مرتبط بتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي".

كما لفت براكس الى ان "التهريب يستنزف الاحتياطي"، مؤكداً انه اصبح "اقوى من الدولة".



وأمل براكس في ان تتجاوب الدولة العراقية مع طرح دياب القاضي بشراء لبنان حاجاته من المحروقات على ان يتم دفع ثمنها بعد اجل بعيد.