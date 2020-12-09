إقتصاد

الدولار يحلق أمام عملة عربية جديدة.. وتوقعات بانهيار أكبر

Lebanon 24
09-12-2020 | 11:00
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ارتفعت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية العراقية، الثلاثاء، فيما تشير التوقعات إلى استمرار الارتفاع.

وسجلت بورصة الكفاح (إحدى البورصات الرئيسية)، 127.200 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الصرف الاثنين في بورصة الكفاح 125.850 دينار لكل 100 دولار.

وفي وقت سابق توقع محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى مخيف، أن تتراجع الاحتياطيات الأجنبية العراقية خلال الفترة المقبلة أكثر.

وفسر خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع لتداخل مجموعة توقعات للأزمة المالية، التي يمر بها العراق، الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وصاحبها تأثير فيروس كورونا وحظر التجوال.
 
يُشار إلى أنّ سعر صرف الدولار يسجل ارتفاعاً قياسياً في كل من لبنان وسوريا وإيران، في ظل العقوبات الأميركية والأزمات الاقتصادية التي تعصف بهذه البلدان. 
المصدر: روسيا اليوم
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