21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
نحن بالنسبة له "بقرة حلوب".. برلماني أوكراني يهاجم صندوق النقد
Lebanon 24
09-12-2020
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتقد فاديم رابينوفيتش عضو البرلمان الأوكراني، الرئيس المشارك لحزب "المنصة المعارضة - من أجل الحياة"، موقف ونظرة صندوق النقد الدولي تجاه سكان بلاده.
وقال رابينوفيتش، في حديث لقناة NewsOne: "نحن بمثابة البقرة الحلوب بالنسبة لصندوق النقد الدولي: فهو يسلب الأراضي ويقتل الصناعة".
وأضاف رابينوفيتش، أن الصندوق "يعتبر الأوكرانيين بمثابة العبيد المتطورين".
وأشار البرلماني الأوكراني، إلى الشروط غير العادلة، التي تضعها المؤسسات المالية الدولية، لتقديم المساعدة إلى سلطات كييف.
وقال رابينوفيتش: "جاء الغزاة إلينا، وقتلوا اقتصاد أوكرانيا تحت ستار المساعدة".
وفي الختام، شدد البرلماني المعارض، على ضرورة "طرد" صندوق النقد الدولي من البلاد.
ينص برنامج دعم أوكرانيا الجديد، الذي وافق عليه الصندوق في أوائل حزيران، على تخصيص 5 مليارات دولار على مدى عام ونصف العام لهذه الدولة.
وتلقت كييف بالفعل، الدفعة الأولى البالغة 2.1 مليار دولار. وكان من المتوقع أن يتم تحويل المبلغ المتبقي على شكل أربعة أقساط، كل منها بقيمة 700 مليون دولار: في نهاية حزيران، وفي نهاية أيلول، وبعد مراجعتين في عام 2021. لكن تيموفي ميلوفانوف مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، قال قبل أيام إنه، لن تكون هناك أية دفعة جديدة قبل نهاية العام.
المصدر:
وكالات
تابع
الأكثر قراءة
خيبة أمل جديدة.. هذا ما أعلنته منظمة الصحة العالمية حول اللقاحات
Lebanon 24
خيبة أمل جديدة.. هذا ما أعلنته منظمة الصحة العالمية حول اللقاحات
14:00 | 2020-12-08
08/12/2020 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على بحر من الدولارات الكاش.. وباحث يكشف كيف سيتراجع سعره
Lebanon 24
لبنان على بحر من الدولارات الكاش.. وباحث يكشف كيف سيتراجع سعره
06:35 | 2020-12-09
09/12/2020 06:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تفجير وقذائف.. لا تقتربوا من هذا المكان ابتداءً من الغد
Lebanon 24
تفجير وقذائف.. لا تقتربوا من هذا المكان ابتداءً من الغد
16:57 | 2020-12-08
08/12/2020 04:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميمٌ من مجلس الوزراء إلى الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
تعميمٌ من مجلس الوزراء إلى الإدارات والمؤسسات العامة
17:46 | 2020-12-08
08/12/2020 05:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان صارم من الاتحاد الاوروبي الى لبنان... هذا ما تضمّنه!
Lebanon 24
بيان صارم من الاتحاد الاوروبي الى لبنان... هذا ما تضمّنه!
17:46 | 2020-12-08
08/12/2020 05:46:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:00 | 2020-12-09
روحاني: سعر صرف الدولار سيتراجع.. وظروف إنتاج وتصدير النفط ستتغيّر!
11:30 | 2020-12-09
هل يتراجع الدولار إلى 5 آلاف ليرة؟
11:28 | 2020-12-09
المطاعم في الأعياد.. هكذا ستكون الأسعار
11:00 | 2020-12-09
الدولار يحلق أمام عملة عربية جديدة.. وتوقعات بانهيار أكبر
10:59 | 2020-12-09
رفع الدعم.. ماذا كشف نقيب الافران عن الخبز العربي؟
10:21 | 2020-12-09
ارتفاع بالمحروقات.. إليكم الأسعار الجديدة
فيديو
تسريب أول صورة حية لهاتفي S21+"" و"S21 Ultra" من "سامسونغ" (فيديو)
Lebanon 24
تسريب أول صورة حية لهاتفي S21+"" و"S21 Ultra" من "سامسونغ" (فيديو)
18:00 | 2020-12-08
09/12/2020 13:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
زينة تحرج مذيعاً على الهواء وترفض الحديث عن أولادها: "إنت مين" (فيديو)
Lebanon 24
زينة تحرج مذيعاً على الهواء وترفض الحديث عن أولادها: "إنت مين" (فيديو)
18:00 | 2020-12-08
09/12/2020 13:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تستعد لإنتاج أول سيارة من نوعها محلياً (فيديو)
Lebanon 24
مصر تستعد لإنتاج أول سيارة من نوعها محلياً (فيديو)
15:00 | 2020-12-08
09/12/2020 13:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact