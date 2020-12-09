إقتصاد

نحن بالنسبة له "بقرة حلوب".. برلماني أوكراني يهاجم صندوق النقد

Lebanon 24
09-12-2020 | 10:30
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انتقد فاديم رابينوفيتش عضو البرلمان الأوكراني، الرئيس المشارك لحزب "المنصة المعارضة - من أجل الحياة"، موقف ونظرة صندوق النقد الدولي تجاه سكان بلاده.

وقال رابينوفيتش، في حديث لقناة NewsOne: "نحن بمثابة البقرة الحلوب بالنسبة لصندوق النقد الدولي: فهو يسلب الأراضي ويقتل الصناعة".

وأضاف رابينوفيتش، أن الصندوق "يعتبر الأوكرانيين بمثابة العبيد المتطورين".

وأشار البرلماني الأوكراني، إلى الشروط غير العادلة، التي تضعها المؤسسات المالية الدولية، لتقديم المساعدة إلى سلطات كييف.

وقال رابينوفيتش: "جاء الغزاة إلينا، وقتلوا اقتصاد أوكرانيا تحت ستار المساعدة".

وفي الختام، شدد البرلماني المعارض، على ضرورة "طرد" صندوق النقد الدولي من البلاد.

ينص برنامج دعم أوكرانيا الجديد، الذي وافق عليه الصندوق في أوائل حزيران، على تخصيص 5 مليارات دولار على مدى عام ونصف العام لهذه الدولة.

وتلقت كييف بالفعل، الدفعة الأولى البالغة 2.1 مليار دولار. وكان من المتوقع أن يتم تحويل المبلغ المتبقي على شكل أربعة أقساط، كل منها بقيمة 700 مليون دولار: في نهاية حزيران، وفي نهاية أيلول، وبعد مراجعتين في عام 2021. لكن تيموفي ميلوفانوف مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، قال قبل أيام إنه، لن تكون هناك أية دفعة جديدة قبل نهاية العام.
المصدر: وكالات
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