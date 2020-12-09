5 أمبير بـ500 ألف؟

حذّر نقيب أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة في حديث مع "صوت لبنان" من رفع الدعم عن المازوت، مشيراً إلى أنّ الـ 5 امبير ستصبح بـ500 ألف.

وإذ أكّد سعادة أنّ رفع الدعم سيؤثر بالدرجة الاولى على المواطن لا على اصحاب المولدات، لفت الى طرح تخفيف ساعات التغذية بين اربع او خمس ساعات و"تحميلنا اعباء الاعطال".

وأشار سعادة الى انه طرح في اجتماعات امس دعم الزيوت وقطع الغيار في حال اتخذ هذا القرار، مشدداً على ان الحل يكمن بوقف التهريب.