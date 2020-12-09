إقتصاد

5 أمبير بـ500 ألف؟

Lebanon 24
09-12-2020 | 09:15
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حذّر نقيب أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة في حديث مع "صوت لبنان" من رفع الدعم عن المازوت، مشيراً إلى أنّ الـ 5 امبير ستصبح بـ500 ألف. 
 
وإذ أكّد سعادة أنّ رفع الدعم سيؤثر بالدرجة الاولى على المواطن لا على اصحاب المولدات، لفت الى طرح تخفيف ساعات التغذية بين اربع او خمس ساعات و"تحميلنا اعباء الاعطال". 
 
وأشار سعادة الى انه طرح في اجتماعات امس دعم الزيوت وقطع الغيار في حال اتخذ هذا القرار، مشدداً على ان الحل يكمن بوقف التهريب.
ووفقاً لصحيفة "الأخبار"، فبحسب جدول يبيّن التغيّرات المحتملة لسعر صفيحة البنزين 95 أوكتان تبعاً لنسبة الدعم المقدّم من مصرف لبنان (وفق السعر الحالي للنفط)، فإن السعر يتراوح بين 24 ألف و302 ليرات في حال كانت نسبة الدعم 90 في المئة، وبين 67 ألفاً و581 ليرة. علماً أن تخفيض الدعم إلى 50 في المئة على سبيل المثال، يؤدي إلى ارتفاع سعر الصفيحة إلى 43 ألفاً و537 ليرة. أما بالنسبة للمازوت، فإن السعر يمكن أن يرتفع، في حال وقف الدعم، من 16 ألفاً و206 ليرات حالياً، إلى 56 ألفاً و798 ليرة.
 
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