أبوظبي تستأنف الأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية خلال أسبوعين

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم، أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في الإمارة تعمل مع الجهات المحلية لاستئناف كل الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية خلال أسبوعين، وذلك وفق وكالة "رويترز".وأضاف المكتب في تغريدة على "تويتر" أن القرار يأتي "بعد النجاحات المحققة من تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابات المؤكدة".