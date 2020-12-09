ارتفاع بالمحروقات.. إليكم الأسعار الجديدة

إرتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 300 ليرة، والـ98 أوكتان 400 ليرة، وكذلك الديزل 500 ليرة، وقارورة الغاز 700.وبموجب الجدول الأسبوعي الصادر عن وزارة الطّاقة، حددت الأسعار كالتالي:- بنزين 95 أوكتان: 24600 ليرة.- بنزين 98 أوكتان: 25500 ليرة.- الديزل: 16700 ليرة.- قارورة الغاز: 19300 ليرة.