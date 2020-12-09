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إقتصاد
ارتفاع بالمحروقات.. إليكم الأسعار الجديدة
Lebanon 24
09-12-2020
|
10:21
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إرتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 300 ليرة، والـ98 أوكتان 400 ليرة، وكذلك الديزل 500 ليرة، وقارورة الغاز 700.
وبموجب الجدول الأسبوعي الصادر عن وزارة الطّاقة، حددت الأسعار كالتالي:
- بنزين 95 أوكتان: 24600 ليرة.
- بنزين 98 أوكتان: 25500 ليرة.
- الديزل: 16700 ليرة.
- قارورة الغاز: 19300 ليرة.
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