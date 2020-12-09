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إقتصاد
افتتاح خط سكك حديدية بين إيران وأفغانستان غداً
Lebanon 24
09-12-2020
|
15:00
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أعلنت طهران، اليوم الأربعاء، عن تدشين خطّ سكك حديدية يربط بين إيران وأفغانستان، غداً الخميس.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" للأنباء عن مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني، خيرالله خادمي، إشارته إلى أنّ خط سكك الحديد "خواف (شرق إيران) – هرات (غرب أفغانستان)" سيفتتح بمشاركة رئيسَي البلدين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
وأكّد أنّ الخط يستهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز الصادرات وزيادة حصة إيران في شبكة "الترانزيت" الدولي.
واعتبر أنّ "خط سكك الحديد سيوسّع نطاق التبادل الاقليمي والدولي في هذ الجانب من القارة الاسيوية ويشكل منعطفاً في تنمية العلاقات الايرانية الافغانية، ومكملاً للارتباط السككي بين الصين وقرغيزيا وطاجيكستان وافغانستان وايران".
ولفت إلى أنّ من مزايا المشروع "الارتباط بالصين عبر أفغانستان وخط خواف – هرات وتنمية وتطوير المنطقة وأفغانستان فضلاً عن اكتمال وتطوير شبكة سكك الحديد بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) وزيادة ترانزيت السلع من دول آسيا الوسطى الى المحيط الهندي".
وذكرت وكالة "فارس" أنّ خط خواف – هرات هو بطول 225 كلم ويشمل 4 قطع، 2 منها بطول 78 كلم في ايران وتحديداً تمتد من "خواف" إلى منفذ "شمتيغ" في محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي البلاد. وفي الجانب الأفغاني تمتد القطعة الثالثة من معبر شمتيغ حتى محطة "روزنك" بطول 62 كلم، ومنها إلى مدينة "هرات" بمسافة 85 كلم.
تجدر الإشارة إلى أنّ القطعة الثالثة من الخط السككي في افغانستان تم إنشاؤها باستثمارات ومهندسين من ايران.
المصدر: وكالة فارس
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