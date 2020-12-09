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إقتصاد
رفع الدعم.. ماذا كشف نقيب الافران عن الخبز العربي؟
Lebanon 24
09-12-2020
|
10:59
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أعلن نقيب الافران والمخابز علي ابراهيم عبر LBCI ان رغيف الخبز خط أحمر ولا أزمة برغيف الخبز العربي.
واشار الى ان أي تفكير عن رفع الدعم سيؤدي الى خطوات تصعيدية.
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