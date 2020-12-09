رفع الدعم.. ماذا كشف نقيب الافران عن الخبز العربي؟

أعلن نقيب الافران والمخابز علي ابراهيم عبر LBCI ان رغيف الخبز خط أحمر ولا أزمة برغيف الخبز العربي.



واشار الى ان أي تفكير عن رفع الدعم سيؤدي الى خطوات تصعيدية.