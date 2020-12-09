إقتصاد

هل يتراجع الدولار إلى 5 آلاف ليرة؟

Lebanon 24
09-12-2020 | 11:30
A-
A+
Doc-P-773376-637431099518202710.jpg
Doc-P-773376-637431099518202710.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّر وزير الاقتصاد السابق سامي حداد من أنّ احتياطي مصرف لبنان سلبي فـ"المصرف يؤمن الدعم بالدين والمطلوب وقف الدعم بأسرع وقت"، مشيراً إلى أنّ "احتياطي مصرف لبنان هو وديعة أودعتها المصارف ولا يحق لمصرف لبنان التصرف بها". 
وأكّد حداد في حديث مع LBCI أنّ سياسيين يستفيدون من غياب قانون "الكابيتال كونترول" و"لا يريدون اقراره"، قائلاً: "مع غياب قانون "الكابيتال كونترول" ما من شيء يمنع التحاويل وتهريب الاموال الى الخارج". 
ودعا حداد إلى "توسيع شبكة الامان الاجتماعي"، قائلاً: "وفي حال عودة صندوق النقد الدولي قد يتراجع سعر صرف الدولار من 8000 الى 5000 ليرة".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:00 | 2020-12-09
11:28 | 2020-12-09
11:00 | 2020-12-09
10:59 | 2020-12-09
10:30 | 2020-12-09
10:21 | 2020-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website