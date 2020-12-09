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إقتصاد
المالية تدفع مستحقات المستشفيات الحكومية عن 2020 بقيمة 55 مليار ل.ل
Lebanon 24
09-12-2020
|
13:27
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أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني توجيهاته بدفع مستحقات المستشفيات الحكومية عن العام 2020 بقيمة 55 مليار ل.ل، على أن تودع في حسابات تلك المستشفيات اعتبارا من 10/12/2020.
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وزارة المالية
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